Задание-прочитайте,что означают эти выражения?Найдите правильный ответ в словах для справок. Сидеть сложа руки.Держать в уме.Делать спустя рукав.Навос трить уши.Надуть губы.Задирать нос.беречь как зеницу ока. СЛОВА ДЛ...
Задание-прочитайте,что означают эти выражения?Найдите правильный ответ в словах для справок. Сидеть сложа руки.Держать в уме.Делать спустя рукав.Навос трить уши.Надуть губы.Задирать нос.беречь как зеницу ока. СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК:сидеть,ничего не делая;сердиться,обижаться;делать небрежно,кое-как;постоянно помнить о чём-либо;зазнаваться,важничать;беречь,хранить заботливо,тщательно;приготовиться внимательно слушать. ПОМОГИТЕ!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
сидеть сложа руки - сидеть, ничего не делая держать в уме - помнить о чем-либо делать спустя рукава - делать небрежно навострить уши - приготовиться внимательно слушать надуть губы - сердиться, обижаться задирать нос - зазнаваться, важничать беречь как зеницу ока - беречь, хранить заботливо, тщательно