Задание-прочитайте,что означают эти выражения?Найдите правильный ответ в словах для справок. Сидеть сложа руки.Держать в уме.Делать спустя рукав.Навос трить уши.Надуть губы.Задирать нос.беречь как зеницу ока. СЛОВА ДЛ...

Задание-прочитайте,что означают эти выражения?Найдите правильный ответ в словах для справок. Сидеть сложа руки.Держать в уме.Делать спустя рукав.Навос трить уши.Надуть губы.Задирать нос.беречь как зеницу ока. СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК:сидеть,ничего не делая;сердиться,обижаться;делать небрежно,кое-как;постоянно помнить о чём-либо;зазнаваться,важничать;беречь,хранить заботливо,тщательно;приготовиться внимательно слушать. ПОМОГИТЕ!!