Задание С помощью электроутюга хорошо высушите газету. Приложите ее к стене, оклеенной обоями, и натрите щеткой для одежды. Достаточно 5-10 быстрых движений, и газета прочно п риклеится к стене. За попытки оторвать ее...

Физика

Задание С помощью электроутюга хорошо высушите газету. Приложите ее к стене, оклеенной обоями, и натрите щеткой для одежды. Достаточно 5-10 быстрых движений, и газета прочно п риклеится к стене. За попытки оторвать ее от стены между бумагой и стеной будут проскакивать искры длиной до 20 мм. Примерно какая разница потенциалов возникает между газетой и стеной при попытке оторвать ее от стены?

Автор: Гость