Задание С помощью электроутюга хорошо высушите газету. Приложите ее к стене, оклеенной обоями, и натрите щеткой для одежды. Достаточно 5-10 быстрых движений, и газета прочно п риклеится к стене. За попытки оторвать ее...
Физика
Задание С помощью электроутюга хорошо высушите газету. Приложите ее к стене, оклеенной обоями, и натрите щеткой для одежды. Достаточно 5-10 быстрых движений, и газета прочно п риклеится к стене. За попытки оторвать ее от стены между бумагой и стеной будут проскакивать искры длиной до 20 мм. Примерно какая разница потенциалов возникает между газетой и стеной при попытке оторвать ее от стены?
Ответ(ы):
Гость:
Искра проскакивает примерно при напряженности эл поля 3000 В/мм. Значит разн потенц примерно до 3000*20=60 000 В. Но очень маленькая мощность, поэтому не опасно для жизни, может только немного "щипнуть".
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