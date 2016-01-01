ЗАДАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ УМНЫХ, ОТЛИЧНИКОВ И Т.Д. помогите прошу!!! 1. Прочитайте текст и озаглавьте его. Отец позвал Петю в огород(подчёркнута буква д). Там рядом с огуречными гр ядками отец присел на корточки,7 достал из ...

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ЗАДАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ УМНЫХ, ОТЛИЧНИКОВ И Т.Д. помогите прошу!!! 1. Прочитайте текст и озаглавьте его. Отец позвал Петю в огород(подчёркнута буква д). Там рядом с огуречными гр ядками отец присел на корточки,7 достал из кармана бумажный пакетик с семенами(подчёркнута буква е) и посеял их в землю. - Храни это место, - сказал (подчёркнута буква а) отец. -Тут вырастет2(подчёркнута буква а) чудо. Место посева они огородили, чтобы1 куры не вырыли семян. Петя спросил(подчёркнута буква о) у отца про зёрна, но отец таинственно(подчёркнута буква а) подмигнул (подчёркнута буква и): - Погоди, придёт время - увидишь. Прошло немного времени. На месте посева появились (подчёркнута буква я) всходы: остроконечные(подчёркнуты две буквы буква о) зелёные(подчёркнута буква е) иголки(подчёркнута буква и). 2.Укажите разносклоняемые существительные и объясните их правописание. 3. Объясните подчёркнутые орфограммы - буквы. 4.Выполните все виды разбора

Автор: Гость