ЗАДАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ УМНЫХ, ОТЛИЧНИКОВ И Т.Д. помогите прошу!!! 1. Прочитайте текст и озаглавьте его. Отец позвал Петю в огород(подчёркнута буква д). Там рядом с огуречными гр ядками отец присел на корточки,7 достал из ...
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ЗАДАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ УМНЫХ, ОТЛИЧНИКОВ И Т.Д. помогите прошу!!! 1. Прочитайте текст и озаглавьте его. Отец позвал Петю в огород(подчёркнута буква д). Там рядом с огуречными гр ядками отец присел на корточки,7 достал из кармана бумажный пакетик с семенами(подчёркнута буква е) и посеял их в землю. - Храни это место, - сказал (подчёркнута буква а) отец. -Тут вырастет2(подчёркнута буква а) чудо. Место посева они огородили, чтобы1 куры не вырыли семян. Петя спросил(подчёркнута буква о) у отца про зёрна, но отец таинственно(подчёркнута буква а) подмигнул (подчёркнута буква и): - Погоди, придёт время - увидишь. Прошло немного времени. На месте посева появились (подчёркнута буква я) всходы: остроконечные(подчёркнуты две буквы буква о) зелёные(подчёркнута буква е) иголки(подчёркнута буква и). 2.Укажите разносклоняемые существительные и объясните их правописание. 3. Объясните подчёркнутые орфограммы - буквы. 4.Выполните все виды разбора
Ответ(ы):
Гость:
Будущий лес. 1. семя,время Особенностью является наличие во всех падежах, кроме И. и В. падежей ед. ч., суффикса -ен (-ён), а в формах семян, – суффикса -ян. а) огород -оглушение на конце слова (огороды) б) семенами е проверяемая(семечко) е в суффиксе -ен- в) сказал проверяемая ударением гласная (скажет) г) вырастет корни с чередованием (о-а -рос- раст-) перед ст пиши -а- д) спросил проверяемая ударением гласная (спросит) е) подмигнул проверяемая ударением гласная (подмигивать) ж) таинственно проверяемая ударением гласная (тайна) з) появились проверяемая ударением гласная (появится) и) зеленые проверяемая ударением гласная (зелень) к) иголки проверяемая ударением гласная (иглы) л) остроконечные проверяемая ударением гласная (остро ,кончик) соединительная гласная о 3. Чтобы 2 слога Ч [ш] согласный твердый непарный, глухой парный Т [т ]согласные глухой парный, твердый парный О[ о] гласный ударный Б [б ]согласный звонкий парный твердый парный [ ы] гласный безударный 5б 5зв Вырастает вы приставка, раст- корень, -ет окончание Основа выраста- 7. Предложение повествовательное невосклицательное. В конце предложения ставим точку. В предложении есть однородные члены присел и достал ,которые разделяются запятой.
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