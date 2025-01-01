Задание. В предложенных примерах: 1. Назвать манипулятора. 2. Назвать уловку. 3. Определить уязвимое место. 4. Определить развязку. 5. Определить, какой выигрыш получи л манипулятор? 6. Предложить выход из манипул...

Задание. В предложенных примерах: 1. Назвать манипулятора. 2. Назвать уловку. 3. Определить уязвимое место. 4. Определить развязку. 5. Определить, какой выигрыш получи л манипулятор? 6. Предложить выход из манипуляции (см.лекцию). 1 Пример. В.С. Токарева. Зануда Появление Женьки (соседа) на пороге Люсиного дома … случилось в одно прекрасное утро в десять часов пятнадцать минут… — У меня сломалась бритва, — сказал Женька… Я бы побрился бритвой вашего мужа, но это зависит не только от меня. — Пожалуйста, — Люся не умела отказывать, если ее о чем-нибудь просили. Она привела Женьку на кухню, положила перед ним бритву и зеркало, а сама ушла в комнату… Люся попробовала сосредоточиться, но за дверью жужжала бритва, и в голову лезли посторонние мысли… Люся вылезла из-за стола и пошла на кухню, чтобы узнать, как продвигаются Женькины дела. Дела продвигались медленно, возможно потому, что смотрел Женька не в зеркало, а мимо — на стол, где стояли банка сгущенного молока, творог и отдельная колбаса. Люся поняла, что Женька хочет есть. — Налить вам чаю? — спросила она. — Как хотите, — ответил Женька. — Это зависит не от меня… Она налила ему чай в высокую керамическую кружку, подвинула все, что стояло на столе. Женька молча начал есть… и через пять минут съел все, что было на столе, включая хлеб в хлебнице и сахар в сахарнице. Потом взял с подоконника “Неделю” и начал читать. — Вы поели? — спросила Люся. Она ожидала, что Женька ответит: “Да. Большое спасибо. Я, наверное, вас задерживаю, я пойду”. Но Женька сказал только первую часть фразы: — Да, — “спасибо” он не сказал. — Я вам мешаю? — заподозрил он, так как Люся продолжала стоять. — Нет, ну что вы… — сконфуженно проговорила она и ушла в другую комнату. Женька побрился и поел, выкурил хорошую сигарету и прочитал “Неделю”… А теперь ему хотелось поговорить… Женька затянулся, и столбик из пепла… стал таким длинным, что обломился и скатился на ковер. — Уронил… — удивился Женька, внимательно глядя на ковер. — Я могу поднять. — Не надо, — сказала Люся. Она испытывала раздражение, но не хотела это обнаружить. — Это мелочь… — Ну конечно, — согласился Женька. Для него это было очевидно… В пять часов с работы вернулся Юра (муж)… удивился тому, что в гостях Женька, что накурено, и пепел по всему дому, и что Люся сидит в углу сжавшись, без признаков жизни. 2 пример. (Г.Б. Остер. Папамамалогия). Успокоить кричащего взрослого довольно трудно. Его можно только отвлечь. Например, если вы хотите, чтобы взрослый скорей перестал кричать на вас за то, что вы вот уже второй час отказываетесь выключить телевизор (компьютер) и лечь спать, сделайте ему перед сном несколько чистосердечных признаний. Взрослый тут же забудет о своем желании уложить вас в постель и начнет кричать по совершенно другому поводу, и можно продолжать смотреть телевизор