задание) Запиши по группам: 1) слова 2) словосочетание 3) предложения. слова) ключи от квартиры, глубокое ущелье, около дома, орешник рос, люблю путеш ествовать, за рекой, осенью, бежать и подпрыгивать, сесть за парту, дует ветер, перед поездкой, первый класс.