Задание:Запиши предложения,дополнив их определениями. На какой вопрос отвечают о??ределения? К какому слову относятся?Определи грамматическую связь между определением и главным словом. Текст Вечером у (какой?)..... реки из (...

Русский язык

Задание:Запиши предложения,дополнив их определениями. На какой вопрос отвечают о??ределения? К какому слову относятся?Определи грамматическую связь между определением и главным словом. Текст Вечером у (какой?)..... реки из (каких?).... кувшинок пили чай (какие?)... лягушки. Надевала осень (какой?)...сарафанчик,(какой?)... платочек. Весною степь как (какое?)...море,а летом,когда вырастет ковыль,степь напоминает (какое?)...море. Слова помощники: синий,зелёный,крошечный, жёлтенький,белый,лучший, пёстрый.

Автор: Гость