Задание:Запиши предложения,дополнив их определениями. На какой вопрос отвечают о??ределения? К какому слову относятся?Определи грамматическую связь между определением и главным словом. Текст Вечером у (какой?)..... реки из (...
Русский язык
Задание:Запиши предложения,дополнив их определениями. На какой вопрос отвечают о??ределения? К какому слову относятся?Определи грамматическую связь между определением и главным словом. Текст Вечером у (какой?)..... реки из (каких?).... кувшинок пили чай (какие?)... лягушки. Надевала осень (какой?)...сарафанчик,(какой?)... платочек. Весною степь как (какое?)...море,а летом,когда вырастет ковыль,степь напоминает (какое?)...море. Слова помощники: синий,зелёный,крошечный, жёлтенький,белый,лучший, пёстрый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вечером у крошечной реки из белых кувшинок пили чай местные лягушки. Надевала осень лучший сарафанчик, пестрый платочек. Весною степь как синее море, а летом когда вырастет ковыль, степь напоминает зеленое море. Определения- вопрос :Какой?Какая?Какое и т.д. Относятся в основном к прилагательному. Определение характеризует, дополняет главное слово.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Литература
География
Установите соответствие: Климатические пояса - А) Экваториальный Б) Тропический В) Умеренный Г) Арктический Д) Антарктический. Постоянные ветры - 1...