Задание: запиши слова, в которых согласные не имеют пары по твёрдости/мягкости.Серой Шейкой утки называли свою дочь.У этого утёнка было переломлено кр ыло ещё весной.Подкралась к выводку лиса и схватила малыша.Старая утка смело бросилась на врага и отбила дочь.Одно крылышко у неё оказалось сломанным.