ЗАДАНИЕ"переведи"текст:впиши значение устойчивых сочетаний слов.ТЕКСТ:если у вас глаза разгорелись(..........)или глаза разбегаются(..........),то усп окойтесь и не раскидывайте глаз(......).

если у вас глаза разгорелись( очень захотели чего-то )или глаза разбегаются.(не можете остановиться на чём-то одном )и не раскидываются глаз.то успокойтесь)и не раскидывайте глаз. 2. чтобы случайно не поломать зубы на чем-то ( не потерпеть неудачу ) лучше не чешите зубы(не говорите о пустяках ) и уж тем более не вздумайте заговаривать зубы родным и знакомым(обманывать ) а держите язык за зубами(молчите )