Задание:Составь текст "Я горжусь своей Родиной"1.Великая история. 2.Богатая культура. 3.Великие псатели, поэты, композиторы. 4.Любимая природа. 5.Добрые и сильные люди. 6.Научные открытия и достижения. ...

В первом пишешь, про завоеванные территории, различные интересные факты из истории, про царей и т.д. Во втором про традиции, достопримечательности, и прочее. В третьем про писателей, таких как Пушкин, Достоевский, Гоголь, и Маяковского, из композиторов про Чайковского. В4про плодородную землю, различные места,такие как Сибирь и Боровое. Научные открытия и достижения: Полет в космос, и т.д.