ЗАДАНИЯ 1 Если в треугольнике АВС АВ=10 см,ВС=7 см,АС=8 см то большим углом будет 1) угол А 2)угол В 3)угол С ЗАДАНИЯ 2 Если углы равнобедренного треугольника при основании равны по 75 градусов,то угол между боковыми ст...

Геометрия
ЗАДАНИЯ 1 Если в треугольнике АВС АВ=10 см,ВС=7 см,АС=8 см то большим углом будет 1) угол А 2)угол В 3)угол С ЗАДАНИЯ 2 Если углы равнобедренного треугольника при основании равны по 75 градусов,то угол между боковыми сторонами равны 1)45 градусов 2)30 градусов 3)27 градусов ЗАДАНИЯ 3 По чертежу найти градусную меру угла С 1)70 градусов 2)65 градусов 3)80 градусов
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задание - против большей стороны лежит больший угол - угол С  3 задание - 70 градусов. 
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