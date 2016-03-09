Заданы числа a и b.Если они положительные то найти их произведение а в остальных сл??чаях найти их сумму.
Информатика
Заданы числа a и b.Если они положительные то найти их произведение а в остальных сл??чаях найти их сумму.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1196 от 09.03.2016) begin var a:=ReadlnInteger('Введите число а'); var b:=ReadlnInteger('Введите число b'); if (a>0) and (b>0) then println(a,'*',b,'=',a*b) else println(a,'+',b,'=',a+b) end.
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