Заданы числа a и b.Если они положительные то найти их произведение а в остальных сл??чаях найти их сумму.

Информатика
Заданы числа a и b.Если они положительные то найти их произведение а в остальных сл??чаях найти их сумму.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
//PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1196 от 09.03.2016) begin   var a:=ReadlnInteger('Введите число а');   var b:=ReadlnInteger('Введите число b');   if (a>0) and (b>0) then println(a,'*',b,'=',a*b)     else println(a,'+',b,'=',a+b) end.  
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