Заданы две клетки шахматной доски. Если они покрашены в один цвет, то выведите сло??о YES, а если в разные цвета — то NO. Программа получает на вход четыре числа от 1 до 8 каждое, задающие номер столбца и номер строки сначала д...

Клетка будет черной, если номер столбца и номер строки будут одновременно четными или нечетными. Белыми, если один из них четный, а второй нечетный. var a,b,c,d,t,k:integer; begin k:=0; t:=0; read(a); read(b); read(c); read(d); if (a mod 2=0) and (b mod 2=0) or (a mod 2=1) and (b mod 2=1) then t:=1; if (c mod 2=0) and (d mod 2=0) or (c mod 2=1) and (d mod 2=1) then k:=1; if t<>k then writeln('NO') else writeln('YES'); end.