Заданы две клетки шахматной доски. Если они покрашены в один цвет, то выведите сло??о YES, а если в разные цвета — то NO. Программа получает на вход четыре числа от 1 до 8 каждое, задающие номер столбца и номер строки сначала д...

Информатика

Заданы две клетки шахматной доски. Если они покрашены в один цвет, то выведите сло??о YES, а если в разные цвета — то NO. Программа получает на вход четыре числа от 1 до 8 каждое, задающие номер столбца и номер строки сначала для первой клетки, потом для второй клетки.

Автор: Гость