Задай вопрос из школьного предмета 5-9 Биология 5+3 б СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА A)Участвует в передвижении хламидомонады B)Светочувствительная структура в клетке водоросли C)Структура придающая зеленую окраску хламидоманде ...

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Задай вопрос из школьного предмета 5-9 Биология 5+3 б СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА A)Участвует в передвижении хламидомонады B)Светочувствительная структура в клетке водоросли C)Структура придающая зеленую окраску хламидоманде D)Структура клетки,заполненная клеточным соком 1 Хроматофор 2 Вакуоль 3Жгутики 4 ,,Красный глазок"

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