Задай вопрос решению. выполни решение с двумя способами

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За 1 день в парке посалили 3 клёна, 2 берёзы и 5 акаций. Сколько деревьев посадят в парке за 3 дня? Решение (1) 1) 3+2+5=10 (д) - посалили всего деревьев за 1 день 2) 10*3=30 (д) Решение (2) 1) 3*3=9 (к) - посадили кленов за 3 дня 2) 2*3=6 (б) - посадили берёз за 3 дня 3) 5*3=15 (ак) - посадили акаций за 3 дня 4) 9+6+15=30 (д) Ответ: 30 деревьев.