Задайте вопрос на "лессной массив"
Разное
Задайте вопрос на "лессной массив"
Ответ(ы):
Гость:
Массив (какой?) лесной, где массив-существительное, а лесной-прилагательное... Если это то, что ты хотел-не благодари, но формулировка не айс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Если отзадуманного отнять 7 получиную разность умножить на 23 а затем к произведению прибавить 61 получается 77 какое задуманное число ...
Разное
На сколько процентов увеличиться площадь квадрата,если его длину сторон увеличить на 10 в пропорциях
Разное
Укажите неспрягаемую(ые) форму(ы) глагола. а) причастие б) инфинитив в) сослагательное наклонение г) деепричастие
Разное
Разное