Задумали некоторое число. Из этого числа вычли сумму его цифр. Затем из полученного числа снова вычли сумму его цифр, и та к делали несколько раз. После одиннадцати таких вычитаний впервые получился нуль. Какое число задумал...
Алгебра
Задумали некоторое число. Из этого числа вычли сумму его цифр. Затем из полученного числа снова вычли сумму его цифр, и та к делали несколько раз. После одиннадцати таких вычитаний впервые получился нуль. Какое число задумали? А. 81; Б. 72; В. 63; Г. 90; Д. Нет верного ответа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:Д; Все очень просто, методом подбора проверяем все данные ответы: чтобы из 81 получить 0 нужно 9 раз вычесть сумму его цифр, чтобы из 72 получить 0 - 8 раз, из 63 - 7 раз, из 90 - 10 раз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Обществознание
Английский язык