Задуманное число умножили на 3,от произведения отняли 6 и результат разделили на 2.??олучилось 15.Найди задуманное число

Математика

Задуманное число умножили на 3,от произведения отняли 6 и результат разделили на 2.??олучилось 15.Найди задуманное число

Автор: Гость