Задуманное число умножили на 3,от произведения отняли 6 и результат разделили на 2.??олучилось 15.Найди задуманное число
Математика
Задуманное число умножили на 3,от произведения отняли 6 и результат разделили на 2.??олучилось 15.Найди задуманное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12,12*3=36,36-6=30,30/3=15
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