Задуши меня на молокозаводе изготовили 300 килограммов сливочного масла и маргари??а эти продукты разложили поровну в коробке машину 12 коробок и маргарина 8 коробок сколько килограммов масла сколько килограммов мандаринов было...

Математика

Задуши меня на молокозаводе изготовили 300 килограммов сливочного масла и маргари??а эти продукты разложили поровну в коробке машину 12 коробок и маргарина 8 коробок сколько килограммов масла сколько килограммов мандаринов было изготовлено

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