Задуши меня на молокозаводе изготовили 300 килограммов сливочного масла и маргари??а эти продукты разложили поровну в коробке машину 12 коробок и маргарина 8 коробок сколько килограммов масла сколько килограммов мандаринов было...

Математика
Задуши меня на молокозаводе изготовили 300 килограммов сливочного масла и маргари??а эти продукты разложили поровну в коробке машину 12 коробок и маргарина 8 коробок сколько килограммов масла сколько килограммов мандаринов было изготовлено
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Щас задушу тебя! Т9 удивляет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выполните действия: а) 3+ 8 5/12, б) 10 6/7 - 3
Ответить
Русский язык
Как просклонять по падежам слово евгений валеревна.
Ответить
Математика
...-6=4-2 впиши число чтоб равенство было верным
Ответить
Математика
За три рейса катер превёз 96 пассажиров: первым рейсом - 42 человека, вторым на 14 человек меньше. Сколько человек катер превёз последним рейсом?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста как обяснить запитые в последнем предложение
Ответить