Загадка. Можно этой краской рыжей,рисовать о том. что вижу. Рыжий пес, кота и солнце, заглянувшее в оконце.Я ходил сегодня в храм и картину там видал. Свечи ставил пред неё .Назови её скорей
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Загадка. Можно этой краской рыжей,рисовать о том. что вижу. Рыжий пес, кота и солнце, заглянувшее в оконце.Я ходил сегодня в храм и картину там видал. Свечи ставил пред неё .Назови её скорей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 загадка - охра. Это такой цвет. 2 загадка - икона.
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