Загадка. Можно этой краской рыжей,рисовать о том. что вижу. Рыжий пес, кота и солнце, заглянувшее в оконце.Я ходил сегодня в храм и картину там видал. Свечи ставил пред неё .Назови её скорей

Русский язык

Загадка. Можно этой краской рыжей,рисовать о том. что вижу. Рыжий пес, кота и солнце, заглянувшее в оконце.Я ходил сегодня в храм и картину там видал. Свечи ставил пред неё .Назови её скорей

Автор: Гость