Загадка:Стоит над рекою,трясет над головою.

Русский язык
Загадка:Стоит над рекою,трясет над головою.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ива1111111111111111111
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