Загадка такая в день крылатый водолаз в полынью нырнет не раз и личинку не одну сх??атит бегая по дну напиши отгадку

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Загадка такая в день крылатый водолаз в полынью нырнет не раз и личинку не одну сх??атит бегая по дну напиши отгадку

Автор: Гость