Загадка Всегда шагаем мы вдвоём‚ Похожие‚ как братья. Мы за обедом - под столо??‚ А ночью - под кроватью. (Ответ?)

Русский язык
Загадка Всегда шагаем мы вдвоём‚ Похожие‚ как братья. Мы за обедом - под столо??‚ А ночью - под кроватью. (Ответ?)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ДА ТЫ ЧТО ЭТО ЖЕ БОТИНКИ
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