Загадка Всегда шагаем мы вдвоём‚ Похожие‚ как братья. Мы за обедом - под столо??‚ А ночью - под кроватью. (Ответ?)

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Загадка Всегда шагаем мы вдвоём‚ Похожие‚ как братья. Мы за обедом - под столо??‚ А ночью - под кроватью. (Ответ?)

Автор: Гость