Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
загадка:на зеленой ножке выросли сережки
загадка:на зеленой ножке выросли сережки
Ответ(ы):
Ответил Гость:
ландыш.................
Похожие вопросы
Коли автомобіль витрачає більше палива під час їзди: 1)з зупинками, 2) без зупинок?Варіанти відповідей: а)1; б) 2; в) однаково; г) належить від мар...
Помогите опять задача На двух бензозаправочных станциях было 177ц бензина. После того как на одной станции было продано 11,7ц, а на другой-7,5ц,бен...
Характеристика Васютки из произведение "Васюткино озеро "
расскажите о судьбе Митраши и Насти.Чем стала для них война.
На первой стоянке в 4 раза меньше автомашин, чем на второй. После того так на первую приехали 35 автомашин, а со второй уехали 25 автомашин, автома...
Какие пигменты создают"ловушку" для света при фотосинтезе?а)хлорофиллы б)гемоцианины в)хлорокруорины г)каротиноиды
Из дополнительной литературы узнай и напиши, что такое редут, кто такие уланы и драгуны.кратко ПЛИЗ
Длина тела игрунковой обезьянки -15 см,а масса 450г. Рост гориллы 1 м 95 см,а масса 225 кг. Во сколько раз горилла выше игрунковой обезьянки? Кто р...
У коли и сережи было вместе 60 монет коля отдал сереже 5 монет и у него осталось в 2 раза больше монет чем у серёжи. Сколько монет было у коли и ск...
Выпишите местоимения из стихотворения А. С. Пушкина "Узник". Письменно разберите их как часть речи.6 класс, русский язык.
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск