Загадки по биологии на тему колониальные водоросли плисссс дам 20 баллов

Гость: Гость:

У першому відпочивають, Попивають Пиво. Товста гілка - друге, Може бути зовсім сухе. Разом всі - він звір лісовий, Прокидається навесні, Він у своїй норі живе, Їсть він усе, що лише знайде. Спритно землю він копає, А, уставши, засинає. Спати без відпочинку весь день Звіру цього не лінь.