Загадки по биологии на тему колониальные водоросли плисссс дам 20 баллов

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Загадки по биологии на тему колониальные водоросли плисссс дам 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У першому відпочивають, Попивають Пиво. Товста гілка - друге, Може бути зовсім сухе. Разом всі - він звір лісовий, Прокидається навесні, Він у своїй норі живе, Їсть він усе, що лише знайде. Спритно землю він копає, А, уставши, засинає. Спати без відпочинку весь день Звіру цього не лінь.
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