Загадки про геометрические фигуры. Придумать самому
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Загадки про геометрические фигуры. Придумать самому
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да
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