Загадки про ремесла 1 малая утица между струй ныряет 2 пришел паук на деревянных ногах,всю избу загородил 3 пять овечек стог подъедают, пять овечек прочь отбегают 4 верчусь-верчусь не потею , только более толстею 5 конь ...
История
Загадки про ремесла 1 малая утица между струй ныряет 2 пришел паук на деревянных ногах,всю избу загородил 3 пять овечек стог подъедают, пять овечек прочь отбегают 4 верчусь-верчусь не потею , только более толстею 5 конь стальной , хвост льняной 6 железный нос в землю врос . Роет, копает , землю разрыхляют 7 летит птица пернатая без глаз , без крыл. Сама свистит, сама бьет 8 сама не ем , а людей кормлю 9 две ручки, вовсе брюхо зубки 10 без рук , без ног, а в гору лезет ОТВЕТЫ: ПИЛА , ТЕСТО ,ПЛУГ, СТРЕЛА, ЛОЖКА , ПРЯДЕНИЕ , ТКАЦКИЙ СТАНОК , ЧЕЛНОК , ВЕРЕТЕНО , ИГОЛКА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-челнок, 2-ткацкий станок, 3-прядение, 4-веретено,5-иголка 6-плуг, 7-стрела, 8-ложка, 9-пила, 10-тесто
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