загадки с именами прилагательными

загадки с именами прилагательными

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Черный Ивашка, Деревянная рубашка. Где носом поведет, Там заметку кладет. (Карандаш) Земля беленькая, А птички на ней Черненькие. (Лист бумаги и буквы)
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