загадки с именами прилагательными 3 класс

загадки с именами прилагательными 3 класс

Ответ(ы):

Ответил Гость:
маленький удаленький сквозь землю прошел красную шапочку нашел. ГРИБ разноцветное коромысло через небо повисло РАДУГА
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