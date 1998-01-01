Загадки с отрицанием

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Загадки с отрицанием
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Белые горошки На зелёной ножке.
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