Загадки шутки: 1) Он в голове у легкомысленного человека его советуют искать в поле когда кто нибудь бесследно исчезает на него бросают слова и деньги те, кто их не ценит? 2) Его проглатывают, когда человек очень молчалив или ...

Русский язык

Загадки шутки: 1) Он в голове у легкомысленного человека его советуют искать в поле когда кто нибудь бесследно исчезает на него бросают слова и деньги те, кто их не ценит? 2) Его проглатывают, когда человек очень молчалив или держат за зубами пытаясь сохранить секрет?

Автор: Гость