Загадки шутки: 1) Он в голове у легкомысленного человека его советуют искать в поле когда кто нибудь бесследно исчезает на него бросают слова и деньги те, кто их не ценит? 2) Его проглатывают, когда человек очень молчалив или ...
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Загадки шутки: 1) Он в голове у легкомысленного человека его советуют искать в поле когда кто нибудь бесследно исчезает на него бросают слова и деньги те, кто их не ценит? 2) Его проглатывают, когда человек очень молчалив или держат за зубами пытаясь сохранить секрет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ветер. 2) Язык. . .....
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