загадки весной веселит, летом холодит,осенью питает,зимой согревает

загадки весной веселит, летом холодит,осенью питает,зимой согревает

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает. Ответ: дерево
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