Загадочно число из промежутка от 32 до 64 какое количество вопросов надо задать для угадывания числа и какое кол-во информации при этом получится

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Загадочно число из промежутка от 32 до 64 какое количество вопросов надо задать для угадывания числа и какое кол-во информации при этом получится

Автор: Гость