Загадочно число из промежутка от 32 до 64 какое количество вопросов надо задать для угадывания числа и какое кол-во информации при этом получится

Информатика
Загадочно число из промежутка от 32 до 64 какое количество вопросов надо задать для угадывания числа и какое кол-во информации при этом получится
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20ответ вопросов каличество
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