Заголовок стенгазета на тему уютный город

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Заголовок стенгазета на тему уютный город
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тогда почему он уютный если это наша столица
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