Заготовили 9 трехлитровых банок яблочного сока и 9 двухлитровых банок виноградного сока. Солько всего литров сока заготовили?
Математика
Заготовили 9 трехлитровых банок яблочного сока и 9 двухлитровых банок виноградного сока. Солько всего литров сока заготовили?
Ответ(ы):
Гость:
9•3=27(л)-яблочный сок 9•2=18(л)-виноградного сока 27+18=45(л)
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