Заготовили липовый и гречишный мед, причем липового меда было в 9 раз больше, чем гречишного. Сколько всего меда заготовили, если гречишного было на 5 6 кг меньше чем липового? Помогите!!!
Заготовили липовый и гречишный мед, причем липового меда было в 9 раз больше, чем гречишного. Сколько всего меда заготовили, если гречишного было на 5 6 кг меньше чем липового? Помогите!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
X кг гречичного мёда заготовили 9Х кг - липового 9Х-Х=56 8Х=56 Х=7 каг гречичного мёда заготовили 9*7=63 кг липового мёда заготовили 7+63=70 кг мёда заготовили.