Заготовили липовый и гречишный мед, причем липового меда было в 9 раз больше, чем гречишного. Сколько всего меда заготовили, если гречишного было на 5 6 кг меньше чем липового? Помогите!!!

Заготовили липовый и гречишный мед, причем липового меда было в 9 раз больше, чем гречишного. Сколько всего меда заготовили, если гречишного было на 5 6 кг меньше чем липового? Помогите!!!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
X кг гречичного мёда заготовили 9Х кг  - липового 9Х-Х=56 8Х=56 Х=7  каг гречичного мёда заготовили 9*7=63 кг липового мёда заготовили 7+63=70 кг мёда заготовили.
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