Заяц- хвастун забрался на пенёк и прокричал: "во всём лесу никого нет умнее и никог?? смелее меня". Конечно же, он соврал. Тогда в лесу: А) Все жители умнее и смелее его. Б) Найдётся более смелый и найдётся более умный жител...
Математика
Заяц- хвастун забрался на пенёк и прокричал: "во всём лесу никого нет умнее и никог?? смелее меня". Конечно же, он соврал. Тогда в лесу: А) Все жители умнее и смелее его. Б) Найдётся более смелый и найдётся более умный житель в лесу. В) Найдётся умный житель. Г) Найдётся более смелый и умный житель леса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как по мне ответ б ну задание скажи
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