Закінчіть рівняння реакції 1)ZnCL2+Na2CO3=....... 2)NaOH+HCl=..... Пліс будь_ласка

Химия
Закінчіть рівняння реакції 1)ZnCL2+Na2CO3=....... 2)NaOH+HCl=..... Пліс будь_ласка
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