Закiнчити рiвняння реакцiї: BaO + H2CO3 = .......CaCO3 + HCL = .......Ha + H2O = ........Mg + HNO3 (сильно розведена) =.........
Химия
Закiнчити рiвняння реакцiї: BaO + H2CO3 = .......CaCO3 + HCL = .......Ha + H2O = ........Mg + HNO3 (сильно розведена) =.........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BaO + H2CO3 = BaCO3 + H2O CaCO3 + 2HCL = CaCl2 + CO2 + H2O 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 4Mg + 10 HNO3 (сильно розведена) = 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
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