Закончи предложения фразеологизмами.Подсказкой тебе будут рисунки. 1.Андрей шел по берегу моря и вдруг замер. 2.Папа не смог пойти с нами в театр,п отому что у него забот 3.Бабушка так вкусно готовит блинчики пр...

Закончи предложения фразеологизмами.Подсказкой тебе будут рисунки. 1.Андрей шел по берегу моря и вдруг замер. 2.Папа не смог пойти с нами в театр,п отому что у него забот 3.Бабушка так вкусно готовит блинчики просто 4.Сегодня на уроке математики я