Закончи предложения. Восточные соседи России- ___________________________ . Японию называют _______________________________________ . Китай- одна из самых_____________________ _________ . Китайская культура _______________________ . Северные соседи России- ________________________. Финляндию называют __________________ . Запиши самые интересные, по твоему мнению, особенности этих стран. Япония____________________. Китай_________________. Дания_______________.