Закончи предложения,поставь запятые там,где это нужно. Дверь скрипнула и ... Песня ??оловья звенела и ... Листопад украсил и ...
Русский язык
Закончи предложения,поставь запятые там,где это нужно. Дверь скрипнула и ... Песня ??оловья звенела и ... Листопад украсил и ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дверь скрипнула и песня соловья звенела и листопад украсил и.
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