Закончи предложения так , чтобы они получились сложными выбери один из союзов из скобок . Запиши предложения ,верно раставив знаки препинания. 1. Урок закончился ,(и, но) ... . 2. Мама подарила мне красивую книгу ,9. (и, а) ......
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Закончи предложения так , чтобы они получились сложными выбери один из союзов из скобок . Запиши предложения ,верно раставив знаки препинания. 1. Урок закончился ,(и, но) ... . 2. Мама подарила мне красивую книгу ,9. (и, а) ... . 3. Люда и Сергей дружат , ( и, но) ... . 4. В классе установили новый компьютер, (и, но) ... . 5. Я хорошо знаю правила орфографии, (и, но) ... . 6. На улице стоит прекрасная погода, (и. но) ... . 7. Папа купил мне билет на спектакль в Театре юного зрителя, (и, но) ... . 8. Брат любит читать книги , (и, но) ... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Урок закончился и началась перемена.2.Мама подарила мне красивую книгу,а в ней поучительные рассказы.3.Люда и Сергей дружат,но впереди долгие годы учёбы.4.В классе установили новый компьютер и теперь дети получают полные знания.5.Я хорошо знаю правила орфографии и не допускаю ошибок.6.На улице стоит прекрасная погода,но гулять некогда. 7.Папа купил мне билет на спектакль в Театре юного зрителя,но жаль я иду без друга.8.Брат любит читать книги и учится по ним.
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