Закончи предложения так , чтобы они получились сложными выбери один из союзов из скобок . Запиши предложения ,верно раставив знаки препинания. 1. Урок закончился ,(и, но) ... . 2. Мама подарила мне красивую книгу ,9. (и, а) ......

Русский язык

Закончи предложения так , чтобы они получились сложными выбери один из союзов из скобок . Запиши предложения ,верно раставив знаки препинания. 1. Урок закончился ,(и, но) ... . 2. Мама подарила мне красивую книгу ,9. (и, а) ... . 3. Люда и Сергей дружат , ( и, но) ... . 4. В классе установили новый компьютер, (и, но) ... . 5. Я хорошо знаю правила орфографии, (и, но) ... . 6. На улице стоит прекрасная погода, (и. но) ... . 7. Папа купил мне билет на спектакль в Театре юного зрителя, (и, но) ... . 8. Брат любит читать книги , (и, но) ... .

Автор: Гость