Закончить схему. Продавец Покупатель Основной интерес: П - - - - - - - - - Е Разрешается путём К - - - И П - - - - - И СРОЧНО!!!)

Экономика

Закончить схему. Продавец Покупатель Основной интерес: П - - - - - - - - - Е Разрешается путём К - - - И П - - - - - И СРОЧНО!!!)

Автор: Гость