Закончить схему. Продавец Покупатель Основной интерес: П - - - - - - - - - Е Разрешается путём К - - - И П - - - - - И СРОЧНО!!!)
Экономика
Закончить схему. Продавец Покупатель Основной интерес: П - - - - - - - - - Е Разрешается путём К - - - И П - - - - - И СРОЧНО!!!)
Ответ(ы):
Гость:
Основной интерес приобретение. Купли Продажи
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