Закончить уравнения реакций. в каких случаях проявляются амфотерные свойства? a) ZnO + ? ⇒ BaZnO₂ + H₂O б) BaO + H₂O = ? в) ? + NaOH ⇒ Na₂ZnO₂ + H₂O

Химия
Закончить уравнения реакций. в каких случаях проявляются амфотерные свойства? a) ZnO + ? ⇒ BaZnO₂ + H₂O б) BaO + H₂O = ? в) ? + NaOH ⇒ Na₂ZnO₂ + H₂O
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