Закончите фразу,изпользуя слова стать,быть. 1. Мой родители мечтают,чтобы мы с братом .... . 2. Папа хотел.... , а ... ... . 3. Мои друзья хотят ..... ... . 4. Мой школьный учитель хочет ... . 5. Мой брат не может перевести ста...

Русский язык
Закончите фразу,изпользуя слова стать,быть. 1. Мой родители мечтают,чтобы мы с братом .... . 2. Папа хотел.... , а ... ... . 3. Мои друзья хотят ..... ... . 4. Мой школьный учитель хочет ... . 5. Мой брат не может перевести статью.Он хочет,чтобы я ... .
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.стали 2.стать . 3.стать.4.быть.
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