Закончите фразу,изпользуя слова стать,быть. 1. Мой родители мечтают,чтобы мы с братом .... . 2. Папа хотел.... , а ... ... . 3. Мои друзья хотят ..... ... . 4. Мой школьный учитель хочет ... . 5. Мой брат не может перевести ста...

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Закончите фразу,изпользуя слова стать,быть. 1. Мой родители мечтают,чтобы мы с братом .... . 2. Папа хотел.... , а ... ... . 3. Мои друзья хотят ..... ... . 4. Мой школьный учитель хочет ... . 5. Мой брат не может перевести статью.Он хочет,чтобы я ... .

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