Закончите определение Общество - это
Разное
Закончите определение Общество - это
Ответ(ы):
Гость:
Общество – это одно большое целое, состоящее из людей, которые связанны между собой различной степенью отношений.
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