Закончите предложения.1)Приди я на полчаса раньше, ... 2)Останься он дома, ... 3)Начни она заниматься чуть раньше, ... 4)Не опоздай мы на поез д, ... 5)Не начни она этот разговор, ...

Закончите предложения.1)Приди я на полчаса раньше, ... 2)Останься он дома, ... 3)Начни она заниматься чуть раньше, ... 4)Не опоздай мы на поез д, ... 5)Не начни она этот разговор, ...

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1.  ...может быть и успел поиграть в шахматы. 2.  ...его домашнюю работу не изорвал бы соседский пёс. 3.  ...ей бы не пришлось уходить так поздно. 4.  ...не пришлось бы на юбилей к тёте лететь самолётом. 5.  ...мы бы не поругались с ней.
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