Закончите предложения.1)Приди я на полчаса раньше, ... 2)Останься он дома, ... 3)Начни она заниматься чуть раньше, ... 4)Не опоздай мы на поез д, ... 5)Не начни она этот разговор, ...

1. ...может быть и успел поиграть в шахматы. 2. ...его домашнюю работу не изорвал бы соседский пёс. 3. ...ей бы не пришлось уходить так поздно. 4. ...не пришлось бы на юбилей к тёте лететь самолётом. 5. ...мы бы не поругались с ней.