Закончите предложение: Don’t put your … on the table when you have meals. A) elbows B) spoon C) fingers D) fork E) bread
Английский язык
Закончите предложение: Don’t put your … on the table when you have meals. A) elbows B) spoon C) fingers D) fork E) bread
Ответ(ы):
Гость:
А - elbows _________________
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