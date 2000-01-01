Закончить уравнение реакции, расставить коэффициенты Mo+NaNO3+NaOH-gt;

Закончить уравнение реакции, расставить коэффициенты Mo+NaNO3+NaOH-gt;

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Mo + 2NaOH + 3NaNO3 = Na2MoO4 + 3NaNO2 + H2O
Похожие вопросы