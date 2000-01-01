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Закончить уравнение реакции, расставить коэффициенты Mo+NaNO3+NaOH-gt;
Закончить уравнение реакции, расставить коэффициенты Mo+NaNO3+NaOH-gt;
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Mo + 2NaOH + 3NaNO3 = Na2MoO4 + 3NaNO2 + H2O
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