Закончить уравнения.Какие из соединений могут реагировать с содой? Закончить уравнения Какие из соединений могут реагировать с содой? K2CO3+Na2CO3 HCl+Na2CO3 CaCl2+Na2CO3 H2SO4+Na2CO3 Na2SiO3+Na2CO3 NaCl+Na2CO3 Ca(OH)2+Na2CO3 Ca(NO3)2+Na2CO3 Прошууу,кто нибудь помогите!!!