Закончить уравнения.Какие из соединений могут реагировать с содой? Закончить уравнения Какие из соединений могут реагировать с содой? K2CO3+Na2CO3 HCl+Na2CO3 CaCl2+Na2CO3 H2SO4+Na2CO3 Na2SiO3+Na2CO3 NaCl+Na2CO3...
Закончить уравнения.Какие из соединений могут реагировать с содой? Закончить уравнения Какие из соединений могут реагировать с содой? K2CO3+Na2CO3 HCl+Na2CO3 CaCl2+Na2CO3 H2SO4+Na2CO3 Na2SiO3+Na2CO3 NaCl+Na2CO3 Ca(OH)2+Na2CO3 Ca(NO3)2+Na2CO3 Прошууу,кто нибудь помогите!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2HCl+Na2CO3 = 2NaCl + CO2 + H2O CaCl2+Na2CO3 = 2NaCl + CaCO3 H2SO4+Na2CO3 = Na2SO4 +CO2 + H2O Ca(OH)2+Na2CO3 = CaCO3 + 2 NaOH Ca(NO3)2+Na2CO3 = CaCO3 + 2NaNO3